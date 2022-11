Sono ancora tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse che potrebbe effettuare nel prossimo futuro.

Ormai manca davvero poco alla sosta che ci sarà per i prossimi mondiali del Qatar. Dare il massimo è un must per la formazione di Massimiliano Allegri, chiamata ad avvicinarsi alle posizioni che contano prima dell’arrivo del nuovo anno. Nel 2023 poi ci si giocherà il tutto per tutto nel tentativo di arrivare tra le prime quattro della graduatoria.

Gennaio potrebbe portare qualche volto nuovo anche in chiave mercato, ma non bisogna dimenticare che i veri “acquisti” saranno quei calciatori che rientreranno dopo gravi infortuni. Finalmente l’infermeria si sta svuotando e nel girone di ritorno si potrà finalmente vedere la vera Juventus, quella progettata la scorsa estate. In attesa, come detto, di possibili rinforzi.

Juventus, pressing dell’Arsenal per il centrocampista Danilo

I bianconeri avranno senz’altro messo sotto la propria lente di ingrandimento alcuni giocatori, pronti a sfruttare eventuali occasioni che potrebbero arrivare nel corso delle settimane. La concorrenza però come al solito è davvero agguerrita e lo conferma anche un rumor che arriva dall’Inghilterra riguardo un giovane centrocampista che è stato accostato in passato alla Juve. Stiamo parlando di Danilo, 21enne mediano del Palmeiras, uno dei calciatori brasiliani più in vista. “Talk Sport” sottolinea infatti come sulle sue tracce si sia buttato l’Arsenal, pronto già a fare un’offerta importante al “Verdao” pur di portarlo in Europa a gennaio. I Gunners infatti hanno la necessità di rinforzarsi a centrocampo, e dopo aver fallito l’assalto a Douglas Luiz (che ha rinnovato con l’Aston Villa) ora hanno messo proprio Danilo nel loro mirino.