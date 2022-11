Calciomercato Juventus, intrigo bomba con Milan ed Inter: “Scambio di prestiti”

Calciomercato Juventus, intrigo bomba con Milan e Inter. Ecco quello che potrebbe succedere nel prossimo mese di gennaio

Una situazione che forse si poteva anche prevedere, all’inizio della stagione, visto il rapporto avuto lo scorso anno, iniziato malissimo, e visti quelli che potevano essere gli strascichi. Il fatto, insomma, era risaputo e sicuramente in casa Lazio si poteva decisamente gestire meglio. Parliamo di Luis Alberto, elemento che con Sarri trova pochissimo spazio anche rispetto a quelle che sono le sue qualità, e che a gennaio potrebbe anche cambiare aria.

A dare un consiglio a Tare, dirigente della Lazio, ci ha pensato il giornalista Furio Focolari, che è intervenuto sulle frequenze di Radio Radio. Intanto, s’è fatto una domanda, chiedendosi cosa stia facendo in questo momento, la Lazio, in vista anche del prossimo mese di gennaio. Poi entra nello specifico. Con un consiglio, come detto, al direttore sportivo biancoceleste.

Calciomercato Juventus, intrigo Luis Alberto

“Sarebbe il caso di contattare Inter, Milan e Juventus, tutte squadre dove sarebbe titolare, per imbastire uno scambio di prestiti per sei mesi che possa fare comodo. Magari con Krunic con il Milan, con Asllani con l’Inter o con Miretti con la Juventus“. Ecco, questo potrebbe essere la soluzione, anche se, guardando quello che interessa e noi, ovviamente in casa bianconera, pensare di mandare via un Miretti in rampa di lancio, per prendere un elemento sì qualitativamente superiore, ma con una certa età sulle spalle, appare impossibile. Anche se si dovrebbe trattare di una soluzione temporanea per i prossimi sei mesi.