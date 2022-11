Calciomercato Juventus, tandem da sballo con Bremer: Allegri sfida Mou

Calciomercato Juventus, nella capitale spagnola si parla sempre più spesso di epurazione: sul mercato già a gennaio, ma servono 40 milioni.

Inter, Verona e Lazio. Tre partite importantissime, per non dire cruciali, che la Juventus non potrà assolutamente sbagliare se vuole tornare presto a frequentare le zone nobili della classifica di Serie A. Massimiliano Allegri ha ricevuto ulteriori segnali positivi mercoledì scorso contro il Psg nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri non sono riusciti ad evitare la quinta sconfitta nella coppa dalle grandi orecchie ma per lunghi tratti hanno contenuto la corazzata parigina. Ora bisogna fare di tutto per dare continuità alle tre vittorie consecutive in campionato. Contro l’Inter allo Stadium non sarà semplice ma è un altro test che serve a questa Juve per avere delle risposte.

Tra una settimana, insomma, sapremo se la Juventus tornerà di nuovo in corsa per il quarto posto oppure no. Attendono con trepidazione anche i dirigenti, già focalizzati sulle prossime mosse di mercato. Sicuramente arriverà qualche rinforzo durante la finestra invernale: i reparti da sistemare, al momento, sono la difesa e il centrocampo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri e la Roma su Gimenez dell’Atletico Madrid

Diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, guardano con una certa attenzione verso Madrid. L’eliminazione a sorpresa dalla Champions League dell’Atletico ha sollevato un vero e proprio polverone. Oltre al tecnico, tutti sono in discussione. Si parla insistentemente della bocciatura di Rodrigo De Paul, finito sul banco degli imputati. Ma potrebbero essere altre le teste a saltare. Chi potrebbe lasciare la capitale spagnola già a gennaio, secondo il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, è il centrale difensivo uruguagio José Maria Gimenez, che ha un contratto fino al 2025. L’Atletico lo cederebbe per 35-40 milioni di euro e sulle sue tracce, oltre ai bianconeri, c’è anche la Roma di José Mourinho, che da sempre nutre una certa stima nei confronti del roccioso difensore sudamericano.