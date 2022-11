Calciomercato Juventus, l’annuncio che non dipana i dubbi: “Addio? Voglio giocare”

Calciomercato Juventus, l’annuncio arriva direttamente dal giocatore che “svela” il suo futuro. Tutti i dettagli.

Abbiamo già parlato della possibilità di vedere Aouar in Serie A. La scora settimana, la Roma si è candidata proprio come squadra ai vertici pronta a tessere il calciatore francese che per diverso tempo è stato anche un obiettivo della Vecchia Signora.

A parlare della sua, attuale, situazione ci ha pensato direttamente il centrocampista. Come viene riportato da ‘Asromalive’ le parole di Aouar sono molto chiare sulle sue intenzioni. Ecco che cosa ha detto in dettaglio.

Calciomercato Juventus, Aouar esce alla scoperto sul futuro

“Una partenza a gennaio? Onestamente voglio soprattutto giocare qualche partita, mi ricordo qual è stata la mia situazione all’inizio della stagione. Voglio dare quello che posso a questo club”.

In sostanza il giocatore ha “chiuso” le possibilità di un addio già a gennaio come, invece, si era ipotizzato proprio in ottica capitale. Un addio che il giocatore non vuole visto il legame speciale con la sua attuale squadra. Sospesa, quindi, almeno per il momento la caccia al centrocampista francese che per lungo tempo è stato obiettivo anche della vecchia dirigenza della Vecchia Signora. Il giocatore francese quindi si candida di nuovo per un posto da titolare nella sua attuale squadra sperando di vedere il campo di nuovo da titolare indiscusso.