Calciomercato, ansia Juventus: uragano Napoli, 007 allo stadio

La Juventus si sta preparando nel migliore dei modi ai prossimi impegni di campionato prima della sosta per i mondiali.

Impegni che serviranno alla formazione di Massimiliano Allegri per capire quella che potrebbe essere la stagione calcistica da affrontare nel 2023 che è ormai alle porte. La Juventus deve assolutamente fare il pieno di punti per avvicinarsi alle posizioni che contano della graduatoria ed essere in grado così di lottare quantomeno per un posto nella prossima edizione di Champions League.

Si riparte oggi dalla sfida con l’Inter di Inzaghi, una partita che andrà affrontata con il massimo della concentrazione. Le energie da spendere in questo periodo non sono molte e l’organico di Allegri è sempre ridotto per via delle tantissime assenze, anche se negli ultimi giorni ci sono stati dei rientri importanti.

Juventus, il Napoli mette nel mirino due talenti dell’Empoli

Durante la sosta si potrà poi tornare a pensare al mercato e alle mosse da effettuare. Approfittando magari di alcune situazioni che potrebbero far compiere degli acquisti low cost, o nello stesso modo cercare di anticipare la concorrenza su determinati obiettivi.

A #Napoli’s scout was in Empoli yesterday to monitore Guglielmo #Vicario and Tommaso #Baldanzi during the game against Sassuolo. They could become possible targets for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 5, 2022

Concorrenza che è sempre all’erta. Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Napoli avrebbe mandato degli osservatori per visionare ad Empoli il portiere Vicario e il centrocampista offensivo Balzanzi, due giovani che si stanno mettendo in grande evidenza in questo campionato e che sarebbero anche sul taccuino di altri club, tra cui la Juventus.