Juve-Inter, è tutto finito: “Ora basta, via subito: gioca con loro!”

Juventus-Inter, la sua prestazione è nuovamente deficitaria: la presa di posizione sui social è senza appello.

Quello che si è appena concluso non è stato di certo un primo tempo esaltante per la Juventus, che ha tremendamente faticato a rendere scivolosa la partita ad un Inter che, benché abbia chiuso a reti bianche il primo tempo, ha dato la sensazione di poter imporre le proprie trame di gioco senza troppe difficoltà.

Tenendo il baricentro molto basso, Milik e compagni non si sono quasi mesi resi pericolosi dalle parti di Onana. Va anche detto che non sono state concesse occasioni clamorose ai nerazzurre, ma prima Lautaro e poi Dzeko hanno sfiorato il vantaggio. Se Danilo e Bremer si sono resi protagonisti di due prestazioni diligenti, lo stesso non si può dire per Alex Sandro, autore di un paio di disattenzioni che gli hanno calamitato il disappunto dei tifosi, che sui social lo hanno preso immediatamente di mira. Sono tanti i commenti dei supporters della “Vecchia Signora” che hanno commentato negativamente la prova dell’esterno brasiliano, che nelle due fasi non è parso irreprensibile (per usare un eufemismo). Ecco una rapida carrellata:

La sfida tra Alex Sandro e Dumfries è di rara intelligenza calcistica 💀#JuveInter — Trauma Team (@DreamTeamCB) November 6, 2022

Passata la mezz’ora, solite conferme: #cuadrado e #alexsandro sono da lasciare lontano dal campo #JuveInter — Horto Infortunio 🤍🖤 (@ma3k03k) November 6, 2022

cuadrado e alex sandro giocano con loro insomma — Chechu que pasa🦓 (@Cecilia_esse) November 6, 2022

Stasera alex sandro merita un -10 in pagella — beth bianconera (@BettaParmi) November 6, 2022

Fagioli e mirietti valore aggiunto, Cuadrado e Alex Sandro palla al piede #JuveInter — Leonardo (@lifeonmars1234) November 6, 2022