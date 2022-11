Ultim’ora Vlahovic, convocati Juventus: decisione UFFICIALE

Juventus-Inter, i convocati di Max Allegri in occasione della sfida con i nerazzurri: la decisione ufficiale su Vlahovic.

Il dubbio della vigilia in casa Juventus era rappresentato dalle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo convive da tempo con i postumi della fastidiosa pubalgia che come una spada di Damocle lo tedia dall’anno scorso.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con i nerazzurri, Allegri aveva lasciato una porticina aperta in merito alla possibile convocazione dell’attaccante serbo. Da pochi istanti, però, la Juve ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Inter. Tra i nomi non figura quello di Vlahovic che, dunque, salterà il big match dell’Allianz Stadium. Recuperati invece Bremer e Di Maria: da capire se Allegri deciderà di schierarli entrambi dall’inizio, o se invece preferirà far partire dalla panchina “El Fideo”. Salvo clamorosi colpi di scena, però, l’ex centrale del Toro ritornerà al centro della difesa. Nuovamente tra i convocati, invece, Federico Chiesa. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Di Maria, Soulé.