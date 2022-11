Calciomercato Juventus, sfuma l’affare in Brasile: occasione in Serie A

Continua ad essere il calciomercato uno degli argomenti più caldi dibattuti dai tifosi della Juventus in questa fase dell’anno, con gennaio che si avvicina.

Il 2022 bisogna chiuderlo nel migliore dei modi, questo la formazione di Massimiliano Allegri che deve puntare a vincere le ultime due gare per risalire ancora la classifica. Gli ultimi quattro successi consecutivi hanno senz’altro dato maggiori sicurezze ad un gruppo voglioso di riscattarsi dopo i passi falsi commessi in Europa.

A breve poi arriverà la pausa per i mondiali che si giocheranno in Qatar e per la dirigenza della Juventus arriverà il momento di fare delle valutazioni importanti. Possibili acquisti e cessioni in arrivo, con gennaio che potrebbe essere un mese caldo. Anche per un Kaio Jorge che ha finalmente smaltito l’infortunio e smania per tornare a giocare.

Juventus, Kaio Jorge rimane in Italia: ecco perché

Come spiega calciomercato.it la volontà della Juventus è quella di far sì che il calciatore brasiliano possa giocare con maggiore continuità, in modo da ritrovare al più presto lo smalto dei giorni migliori. Si è parlato molto nelle scorse settimane di un possibile ritorno in Brasile per lui, vista la corte del Flamengo. Ma il portale sottolinea come la Juventus abbia l’intenzione di tenerlo in Italia, tanto più per usufruire del “decreto crescita” almeno fino a giugno 2023. Per questo motivo, una volta recuperato al 100%, per Kaio Jorge si profilerà una permanenza nel nostro paese. Avrà modo di giocare prima con la Next Gen, poi a gennaio si deciderà se mandarlo in prestito in un altro club di serie A – come probabile – o se tenerlo comunque in prima squadra.