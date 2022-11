Manca sempre meno alla sosta per i mondiali e aumentano sempre più le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri deve giocare altre due partite prima dello stop e gli ultimi risultati hanno riportato tranquillità e fiducia nell’ambiente, specie l’ultima vittoria contro l’Inter. Un successo in uno scontro diretto che rilancia le ambizioni di alta classifica da parte di Vlahovic e compagni.

Il programma è chiaro ed è quello di accumulare più punti possibili in questa fase, avvicinandosi alle posizioni che contano. Poi nel 2023, grazie al ritorno in campo di diversi infortunati e magari qualche volto nuovo, si potrà continuare a sognare in grande. I tifosi si chiedono dunque se già a gennaio la Juventus si muoverà sul mercato.

Calciomercato Juventus, lo United mette nel mirino Vlahovic

Prima di pensare però ai possibili acquisti, bisognerà pensare anche a come blindare i propri gioielli. Perché per costruire una grande Juventus c’è l’assoluta necessità di tenersi stretti i propri migliori giocatori. I tifosi bianconeri potrebbero essere preoccupati per i rumors che arrivano dall’Inghilterra. Il “Daily Mirror” scrive infatti che il Manchester United sta iniziando a pensare al successore di Cristiano Ronaldo, che pare essere agli sgoccioli della sua esperienza con i Red Devils. E tra i nomi sul taccuino dei dirigenti inglesi ci sarebbe anche quello di Dusan Vlahovic. Centravanti che ovviamente fa gola a molti ma che il club torinese ovviamente non ha alcuna intenzione di cedere. Vlahovic è uno dei perni della rosa di Allegri ed è davvero improbabile pensare ad una sua cessione.