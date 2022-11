Juventus, tegola Vlahovic per Allegri: le condizioni del serbo

Juventus, non è passata inosservata l’assenza del centravanti nella sfida con l’Inter: il tecnico non l’ha portato neppure in panchina.

Miglior risposta non poteva fornire la Juventus di Massimiliano Allegri dopo la tremenda delusione patita per via della precoce eliminazione dalla Champions League. Perdere anche lo scontro diretto in campionato contro l’Inter poteva essere deleterio a fini della rincorsa verso il quarto posto. Ma bianconeri ieri sera hanno offerto forse la loro miglior prova stagionale aggiudicandosi l’attesa sfida coi nerazzurri di Simone Inzaghi. E si sono presi tre punti di platino. Una vittoria che riporta un minimo di serenità anche nell’ambiente e soprattutto tra i tifosi, provati dagli eventi degli ultimi due mesi.

Il tecnico livornese ha finalmente avuto il coraggio di coinvolgere i giovani – Fagioli ha sfruttato al meglio la chance che gli ha concesso l’allenatore, segnando un altro gol dopo quello decisivo di una settimana fa a Lecce – e ora confida nel recupero degli infortunati. L’affollatissima infermeria bianconera si sta finalmente svuotando e la speranza è quella di riavere tutti a disposizione a gennaio, quando si riprenderà dopo lo stop per i Mondiali.

Juventus, Vlahovic potrebbe saltare pure Verona e Lazio

Destano un po’ di preoccupazione invece le condizioni di Dusan Vlahovic, ieri neppure in panchina. Il centravanti serbo si era fatto male nella sfida del Da Luz contro il Benfica e Allegri aveva deciso di non convocarlo né per la trasferta di Lecce né per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League con il Psg. Si pensava che ce la facesse per i nerazzurri ma evidentemente il problema è più grave del previsto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Viola sta continuando le terapie e resta a rischio per le prossime partite con Verona e Lazio. Non è da escludere che salti anche quelle, anche in vista dell’imminente Mondiale in cui sarà protagonista con la selezione di Dragan Stojkovic.