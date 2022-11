Sospiro di sollievo Juventus: doppio recupero UFFICIALE

Sospiro di sollievo per Allegri e per la Juventus. Dal training center della Continassa arrivano buone notizie. Doppio recupero ufficiale

Due partite prima della sosta. Giovedì a Verona e poi in casa contro la Lazio. Due partite da vincere per dare continuità alla bella e meritata affermazione di ieri sera contro l’Inter. La Juventus di Massimiliano Allegri – che oggi ha assistito al sorteggio di Europa League pescando il Nantes – ha ripreso ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni ufficiali del 2022. Dopo domenica ci si rivedrà solamente nel 2023, con una stagione praticamente nuova che inizierà.

E dalla Continassa arrivano delle buone notizie per il tecnico. Che in attesa di capire se potrà contare su Vlahovic – difficile – potrebbe avere a disposizione due importanti elementi in mezzo al campo che ieri sera non c’erano. Sì, il report ufficiale della società bianconera, apparso sul sito, parla di due giocatori che hanno ripreso parzialmente a lavorare insieme al resto del gruppo.

Sospiro di sollievo Juventus, quasi ok Paredes e McKennie

Sia Paredes che McKennie infatti hanno lavorato parzialmente con il resto dei compagni – si legge nella nota ufficiale della società – e questo non può che essere una buona notizia per il tecnico della Juventus che potrebbe recuperare in mezzo al campo esperienza e qualità importante in vista come detto di due partite che si potrebbero rivelare fondamentali in vista poi del ritorno della Serie A il prossimo anno. La vittoria di ieri contro l’Inter, importante sotto tutti gli aspetti, potrebbe dare consapevolezza ad una squadra che sta cercando di ritrovare quelle certezze perse – o mai trovate – in questa prima parte di stagione.

E poi ovviamente sarà di fondamentale importanza riuscire a recuperare tutti quegli uomini che sono stati fuori in questa prima parte di stagione.