Social in tilt, la Juventus ‘annuncia’ Sergej: ecco il motivo

Social in tilt e la fandom ‘impazzita’ per l’augurio speciale. Cosa è successo sui canali bianconeri: i dettagli.

Social, letteralmente, impazziti per gli auguri ‘speciali’ della squadra bianconera. Molti i commenti su Twitter per il colpo che per molti tifosi sarebbe il sogno ‘proibito’. Andiamo a scoprire perché.

Tanti auguri al nostro Sergej 🥳 pic.twitter.com/1RBC989yEr — JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2022

Degli auguri speciali che sono stati confusi con Sergej Milinkovic Savic della Lazio. I tifosi ci ironizzano sotto ma non è un mistero che proprio l’altro serbo della Serie A sia il sogno ‘proibito’ di tutti quanti.

Calciomercato Juventus, Sergej scambiato | La simpatica gaffe dei tifosi

Sjarhej Alejnikaŭ leggenda bianconera ‘scambiato’ per Sergej Milinkovic-Savic, o meglio, gli auguri alla leggenda fraintesi pensando al sogno di mercato del futuro. Proprio Sergej è ciò che i bianconeri vorrebbero in mediana. Un ennesimo top player per Allegri che non ha mai nascosto la sua ammirazione proprio per il profilo in questione. Abile tecnicamente ma anche uno dei volti sicuramente più importanti del calcio nostrano.

Il futuro bianconero è possibile ma i prezzi sono esorbitanti, le richieste di Lotito infatti sfiorano richieste economiche, per il momento, inaccessibili per le casse bianconere ma la Juventus ci ha sempre stupito anche quando si dava per ‘spacciata’. Che sia il colpo dell’inverno o dell’estate che verrà? Solo il tempo potrà dircelo.