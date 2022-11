TV PLAY | Biasin elogia Allegri: “Ancora un grande allenatore”

Non ci sono dubbi sul fatto che i tifosi della Juventus possono essere soddisfatti per il rendimento bianconero in serie A.

E’ pur vero che nelle prime uscite c’è stato qualche passo falso di troppo da parte degli uomini di Allegri, ma le ultime quattro vittorie consecutive hanno proiettato nuovamente i bianconeri nelle zone alte della graduatoria. Dove di fatto ci si era prefisso di essere quando ormai manca poco alla sosta che ci sarà per i mondiali.

Ieri sera i bianconeri hanno centrato un successo molto importante nello scontro diretto con l’Inter. Successo firmato nella ripresa da Rabiot e Fagioli, a suggellare una prestazione decisamente positiva che fa ben sperare anche per il futuro.

Biasin: “La Juventus ha meritato la vittoria”

“La Juventus ha meritato la vittoria e Allegri ha dimostrato di non essere tutto quel disastro che qualcuno millantava, ha gestito la partita come voleva” sono le parole del giornalista alla TvPlay di calciomercato.it. Biasin non lesina parole d’elogio per il tecnico bianconero, che nel corso degli ultimi mesi è finito più volte nel mirino della critica. Ora i risultati sono dalla sua parte, anche se c’è ancora tanta strada da fare sul piano del gioco. “Ieri Allegri ha dimostrato di essere ancora un grande allenatore, l’ha vinta lui ieri. Nel primo tempo ha aspettato, ha fatto le sue mosse nel secondo tempo, il materiale lo ha” è il suo pensiero. Una Juventus che ora deve puntare a chiudere nel migliore dei modi questo 2022 per affacciarsi poi nel migliore dei modi nell’anno che verrà.