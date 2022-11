Calciomercato, game over Juventus: accordo dopo i Mondiali

Calciomercato, game over Juventus: ecco trovato l’accordo. L’operazione si dovrebbe chiudere dopo i Mondiali in Qatar che iniziano la prossima settimana

Trovato l’accordo e uno degli elementi che la Juventus avrebbe messo nel mirino è pronto a prendere la via della Premier League. La questione riguarda il profilo di un difensore, con i bianconeri che come sappiamo per la prossima stagione sono alla ricerca di giocatori che vadano a rinforzare e a rinnovare un reparto che dovrebbe vedere molte uscite. Ma il Leeds, secondo AS, starebbe accelerando e anche di pareggio sul giocatore che va pure in scadenza di contratto e dopo i Mondiali potrebbe firmare un preaccordo con la società inglese.

Il profilo è quello di Guerreiro del Borussia Dortmund. Il portoghese sta riuscendo a mantenere una certa costanza nelle sue prestazioni che fa quasi paura. Il club tedesco vorrebbe rinnovargli il contratto ma lui a quanto pare sembra essere intenzionato a prendere altre strade.

Calciomercato, Guerreiro verso il Leeds

L’affidabilità della fonte è così importante che ovviamente non ci sentiamo in nessun modo, in questo momento in cui scriviamo, di dire che la Juventus potrebbe tornare in corsa. Il Leeds è avanti e a meno che non ci siano clamorosi colpi di scena allora la questione dovrebbe essere chiusa con largo anticipo anche rispetto alla scadenza del contratto di Guerreiro. Che è uno dei tanti che c’è nella lista di Cherubini soprattutto come terzino sinistro, in quella zona di campo che sarà scoperta perché Alex Sandro ormai non solo sembra aver chiuso la sua esperienza torinese, ma anche perché Allegri ha deciso di schierarlo, all’occorrenza, come terzo centrale dietro.