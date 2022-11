Calciomercato Juventus, Mou insaziabile: Allegri gli dice addio

Ancora due partite di campionato e poi l’attenzione della Juventus si focalizzerà sulle vicende di calciomercato.

La formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri è reduce da quattro vittorie consecutive. Successi che hanno riproiettato la Juventus nelle prime posizioni della graduatoria. Il distacco da recuperare dal Napoli capolista è ancora ampio, ma c’è sicuramente grande fiducia dopo gli ultimi risultati conquistati, specie quello nello scontro diretto con l’Inter di Simone Inzaghi.

Verona e Lazio sono i prossimi due ostacoli da affrontare prima della lunga sosta che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Si cercheranno altri punti per rimanere nel gruppone di testa, per poi proiettare le proprie ambizioni al 2023. Con il mese di gennaio che sarà molto importante anche in chiave calciomercato. Ovviamente non si escludono infatti acquisti e cessioni da parte dei bianconeri.

Juventus, la Roma vuole Aouar già a gennaio

Uno dei possibili obiettivi per il centrocampo, ormai da tempo nel mirino dei bianconeri, sembra però poter svanire già a gennaio. Nessuno mette in dubbio il talento di Aouar, stella del Lione, che in passato è stato tante volte accostato alla Juventus, anche se l’affare non è mai decollato. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non pare avere alcuna intenzione di continuare la sua carriera con il Lione. Tanti club pregustano l’affare a costo zero, ma il sito Les-Transfers.com ha spiegato come la Roma di Mourinho sia pronta ad anticipare tutti a gennaio con una offerta al ribasso alla quale il club transalpino non potrà dire no. Altrimenti il rischio è quello, appunto, di perderlo senza incassare nemmeno un euro dalla sua cessione.