Conte-Juventus, ennesimo fulmine a ciel sereno: “Ci pensa due volte”

La Juventus si appresta a vivere le ultime due partite di quest’anno solare prima della pausa che ci sarà per i mondiali che si giocano in Qatar.

Ancora ultimi sforzi da compiere per la formazione bianconera, che è reduce in campionato da un buon periodo, viste le quattro vittorie consecutive. Successi che hanno consentito alla Juventus di risalire la china, entrando nel gruppone delle squadre che si giocherà le prime quattro posizioni nel corso dell’anno che verrà.

Da gennaio dunque ripartirà la battaglia per un posto in Champions, con la Juventus che recupererà altri giocatori importanti e magari potrebbe mettere a segno anche qualche colpo per rendere sempre più forte e competitiva la rosa. Allegri è atteso al definitivo salto di qualità con la sua squadra, in modo da spegnere ogni possibile voce sulla sua permanenza sulla panchina juventina.

Juventus, Venerato: “Il Tottenham farà di tutto per trattenerlo”

Si sta parlando molto in ottica futura di un possibile cambio in panchina, con i tifosi che sognano il ritorno di Antonio Conte a Torino. Se ne è parlato anche a “1 Football Club”, dove è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato. Che sembra spegnere sul nascere ogni possibilità di un Conte in panchina alla Juventus nel 2023. “Non c’è nulla di vero riguardo un suo possibile approdo in bianconero, anche se sono stati ricostruiti buoni contatti. Il Tottenham è uno dei club più ricchi e farà di tutto per trattenerlo, soddisfacendo le sue richieste. Conte potrebbe restare e pensarci due volte prima di lasciare la Premier League”. Insomma il futuro dell’allenatore potrebbe essere ancora in Inghilterra, dove del resto sta facendo molto bene in questa stagione.