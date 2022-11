Verona-Juventus, le probabili formazioni | 3-5-1-1 per Allegri: ritorna titolare

Verona-Juventus, dopo lo scontro di domenica vinto in casa contro l’Inter, i bianconeri dovranno affrontare il Verona in trasferta.

Domani un’altra prova del nove per tornare avanti in classifica. Allegri tenterà un altro grande colpo dopo la vittoria importante contro l’Inter che oltre ad aver reso possibile la rimonta, superando i nerazzurri in classifica, ha ridato completo ottimismo all’ambiente.

Pr la trasferta di domani, contro il Verona, squadra assolutamente da non sottovalutare. Allegri schiererà un probabile 3-5-1-1. Andiamo a scoprire le probabili formazioni della Juventus.

Verona-Juventus, probabile ritorno di Di Maria titolare

Secondo, infatti, ‘La Gazzetta dello Sport’, domani sera il ‘Fideo’ potrebbe partire dal primo minuto, ecco, di conseguenza gli undici, probabili, che scenderanno in campo:

In porta Tek, difea: Danilo, Bremer e Bonucci (recuperato), in mediana: Kostic, Rabiot, Locatelli e Fagioli. Trequartista Di Maria e in attacco Milik.

Una sfida importante per i bianconeri che adesso sono pronti, nuovamente, a vincere sul campo nonostante la trasferta tutt’altro che facile. Ancora fuori Dusan Vlahovic. Chiesa dovrebbe partire dalla panchina ma si aspettano importanti innesti, magari a partita in corso. Domani i tre punti potrebbero essere cruciali per la scalata della classifica e far tornare i bianconeri ai vertici della classifica. Vedremo se la squadra di Allegri riuscirà ad ottenere i tre punti in un campo difficile come quello di Verona.