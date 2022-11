Accordo anti-Juventus: ultimatum Milinkovic, risoluzione bomba

Calciomercato Juventus, la Lazio ha un obiettivo preciso sul futuro del proprio assistito, i dettagli dell’operazione.

Cosa succederà nel futuro di Sergej Milinkovic-Savic? L’interrogativo che attanaglia tutti i tifosi bianconeri ma anche quelli della Lazio. Il fuoriclasse dei laziali, adesso, è concentrato sul Mondiale ma subito dopo la sua attuale squadra vuole proporgli immediatamente il rinnovo per evitare assalti frontali dalla squadra più interessata: proprio la Juventus.

Come detto poc’anzi, l’obiettivo del patron Lotito è di blindare il proprio assistito visto che il rinnovo del contratto scade nel giugno del 2024.

Calciomercato Juventus, Sergej e il piano rinnovo | Si decide tutto dopo il Mondiale

Tutto verrà deciso, quindi, dopo il Mondiale visto il timore proprio della squadra della capitale verso la Juventus, la squadra che più in questo momento ci sta provando per il serbo. Come sottolinea anche dal ‘Corriere dello Sport’, Lotito vuole proporre un corposo rinnovo al suo giocatore così da blindarlo sempre di più in territorio laziale. Il centrocampista classe 1995 per il momento non si è espresso.

Il suo focus è il Mondiale ma dopo ci sarà un confronto pressoché definitivo con la Juventus che rimane, comunque, in attesa, dalla finestra. Certamente non è un mistero. Savic è uno dei preferiti dall’entourage mercato dei bianconeri e anche dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri, che lo vedrebbe ideale nelle gerarchie qualora venisse acquistato. In sostanza non si aspetta altro che capire quale sarà il definitivo futuro di Milinovic.