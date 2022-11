Calciomercato, intreccio Osimhen-Juventus: il blitz che cambia le carte

Calciomercato Juventus, intreccio con l’attaccante del Napoli. Cosa sta succederà in futuro: tutti i dettagli.

Stando alle indiscrezioni inglesi di ‘manchestereveningnews’, il futuro di Osimhen potrebbe essere in Premier League. Proprio il Manchester United lo avrebbe messo nella lista delle priorità.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, il club inglese vorrebbe un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il fuoriclasse del Napoli è adesso in cima alla lista desideri. Si era parlato anche di un interesse per Dusan Vlahovic ma, in questo senso, con Osimhen come priorità il serbo sarebbe “dimenticato”.

Calciomercato Juventus, United su Osimhen

Un interesse che svincolerebbe quello su Dusan Vlahovic. Il Manchester sarebbe quindi la squadra più interessata ad acquistare il talento della squadra partenopea e lo metterebbe in cima alla lista desideri per la prossima stagione.

Osimhen, 23 anni, è il capocannoniere della Serie A e ha segnato nove gol in 13 partite in questa stagione con il Napoli, che è il primo posto del campionato italiano. Il nazionale nigeriano ha firmato il record del club ed ha un contratto con il Napoli fino al 2025, ma ciononostante il Manchester si farà sotto per poter mettere a segno il colpo importante. Si aspettano quindi cifre importantissime che potrebbero far desistere la dirigenza partenopea. Non ci resta che attendere.