Tegola improvvisa, il big a serio rischio per Juventus-Lazio

Tegola improvvisa, oggi verranno fatti ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio: il big è a serio rischio per Juventus-Lazio

Una tegola improvvisa. E ulteriori esami per capire la reale entità dell’infortunio che mette il big a rischio per Juventus-Lazio del prossimo weekend verranno fatti oggi. Fortunatamente, in questo caso, non si tratta di un elemento della squadra di Massimiliano Allegri che già di problemi ne ha parecchi, ma di un calciatore di Maurizio Sarri, che ha appena vinto il derby senza Immobile e senza Milinkovic – che tornerà sicuramente visto che si trattava di una squalifica – ma che potrebbe perdere Zaccagni.

Sospetto stiramento infatti per l’attaccante esterno biancoceleste. Oggi verranno come detto fatti degli ulteriori esami ma se questo venisse confermato ovviamente non ci sarebbero speranze per lui di essere in campo nell’ultima partita dell’anno solare, quella dello Stadium. Se invece si trattasse solamente di un affaticamento allora in extremis potrebbe essere della partita.

Tegola improvvisa Zaccagni, la situazione

Una situazione che mette apprensione ovviamente a Maurizio Sarri che non sa nemmeno ancora se potrà contare sulle prestazioni di Immobile. L’attaccante è stato a lungo desideroso, dopo aver subito un infortunio muscolare contro l’Udinese, di recuperare per il derby, ma poi ha dovuto abbandonare questa idea e non è stato nemmeno convocato da Sarri. Adesso c’è da capire se in casa biancoceleste hanno intenzione di correre un rischio che sarebbe davvero importante e mandarlo in campo qualora i medici lo consentissero. Ma probabilmente, o almeno questa è la sensazione al momento, tutti continueranno ad essere molto cauti per avere poi, totalmente a disposizione e senza nessun fastidio, il giocatore il prossimo mese di gennaio quando tornerà la Serie A dopo la sosta per il Mondiale.

