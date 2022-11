Calciomercato Juventus, doppio semaforo verde: accordi imminenti

Calciomercato Juventus, fumata bianca prossima. Adesso la volontà è reciproca. Tutti i dettagli delle operazioni.

La Juventus si appresta a rinnovare la propria fiducia verso i giovani. Le vere “sorprese” di questa stagione. Sorprese che potrebbero diventare presto certezze. Proprio per questo motivo la dirigenza della Vecchia Signora vuole consolidare i propri gioielli.

Come scrive il giornalista ‘Giovanni Albanese’ la fase di rinnovo per i giovani Lling Junior e Mulazzi sembra in fase di accordo definitivo. Entrambi i giovanissimi sono due profili con cui la Juventus vuole lanciarsi per la rifondazione del presente e certezze nel futuro.

Calciomercato Juventus, giovani in fase di rinnovo | Accordo deciso

La fumata bianca, come scrive Albanese, non è lontana. Abbiamo già avuto modo di vederli in mostra sia in campionato ma soprattutto in Champions League. Con l’esplosione definitiva del già consolidato Fagioli, la personalità dimostrata dai giovani classe ’00 sta letteralmente stravolgendo le gerarchie per il futuro. Lling Juinor, ad esempio, ha fatto non poca differenza in Champions League.

Pertanto, per volontà della dirigenza ma anche e soprattutto dei supporter che non mancano mai di ricordare la loro fiducia per i giovani, la Vecchia Signora, adesso, guarda già avanti e proverà a rinnovare entrambi i profili per un domani che è già l’oggi. Si attende presto l’ufficialità del rinnovo e la conseguente fumata bianca per le trattative.