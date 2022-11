Formazioni ufficiali Verona-Juventus: Allegri lancia l’attacco inedito

Formazioni ufficiali Verona-Juventus, le scelte di Allegri in vista della sfida del Bentegodi. Le ultimissime.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona-Juventus, gara da non fallire per gli uomini di Allegri, a caccia di punti importanti dopo le quattro vittorie consecutive ottenute in campionato.

Con Vlahovic e Chiesa out e Di Maria non ancora al meglio, in attacco spazio a Kean e Milik. Confermata la difesa a tre con Bremer, Bonucci (al rientro ) e Danilo. Cerniera di centrocampo costituita da Fagioli, Locatelli e Rabio, con Kostic e Cuadrado sulle corsie laterali. Inizialmente in panchina Miretti, al quale potrebbe essere concesso uno scampolo di partita così come a Di Maria. Ecco l’undici titolare bianconero:

JUVENTUS (3-5-2) Perin, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Kean.