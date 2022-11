Calciomercato Juventus, l’erede di CR7 è bianconero | Scenario stravolto di nuovo

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra si cerca l’erede di Cristiano Ronaldo e il primo nome sulla lista è il bomber bianconero.

Dall’Inghilterra sarebbero caldi su una sola ed unica operazione in entrata. Stando a quando confermano da ‘Todofichajes’, i Red Devils avrebbero un nome in lista alle preferenze per sostituire CR7 nella prossima stagione.

Secondo, infatti, l’indiscrezione, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic come erede designato di Cristiano Ronaldo. L’attaccante serbo (1,90 metri di altezza) ha firmato il suo accordo con la Vecchia Signora il 28 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2026, ed è, ad oggi, uno degli intoccabili nella rifondazione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Vlahovic come erede di CR7

I numeri del bomber serbo sono di un autentico fuoriclasse e la sua età, classe 2000, può far pensare ad una ulteriore crescita. Pertanto sul profilo in questione si è assicurati, visto che già prima del passaggio in bianconero, il serbo, aveva diverse squadre di Premier League interessate al suo acquisto viste le caratteristiche del bomber in questione.

L’attaccante per il momento ha segnato sei gol e un assist in 10 partite di Serie A: numeri incoraggianti anche per la Juventus che non vuole, di certo, privarsene e farne uno dei pilastri di questa squadra. In Champions League ha giocato cinque partite, quattro da titolare, e ha segnato due gol per la squadra di Massimiliano Allegri. Le ultime performance danno la conferma che Dusan può annoverarsi come top player mondiale, motivo per cui sempre più squadre europee si interesseranno a lui ma la Juventus da questo punto di vista è molto chiara: difficilmente si priverà, adesso, di un giocatore così importante per il futuro.