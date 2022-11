Calciomercato, Juventus di stucco: il regalo se lo porta via Klopp

Ultimo match dell’anno per la Juventus ad un passo ma sono sempre le voci di calciomercato che continuano a far parlare in vista del 2023.

La formazione di Massimiliano Allegri ha saputo reagire alla grande dopo un periodo di difficoltà ed è riuscita con cinque vittorie consecutive ad avvicinarsi alle posizioni che contano in classifica. Nel 2023 ci sarà l’opportunità di lottare per lo scudetto o quantomeno per un posto in Champions League che garantisce degli introiti importanti per le casse societarie.

I tifosi si aspettano volti nuovi nel corso del nuovo anno. Magari qualcuno già a gennaio, molto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte dalla dirigenza. Ma si lavorerà sodo soprattutto in vista dell’estate. Quando proseguirà il percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico, con l’approdo a Torino di volti nuovi. La dirigenza avrà già appuntato una lista potenziali di nomi, ma la concorrenza è sempre ampia.

Calciomercato Juventus, il Liverpool vuole Mamardashvili già a gennaio

Tra i possibili obiettivi bianconeri per il futuro ci potrebbe essere anche quello di Mamardashvili, estremo difensore del Valencia che nel corso degli ultimi mesi è stato accostato ai bianconeri. Un portiere che ha dimostrato grande sicurezza in quest’ultimo periodo. Tant’è che sono diversi i club che si sono interessati a lui e che sono pronti a farsi concorrenza per accaparrarselo. Come spiega infatti “Fichajes” il georgiano potrebbe addirittura cambiare maglia già a gennaio, visto che Jurgen Klopp con il suo Liverpool è intenzionato a bruciare tutti e portarlo in Inghilterra. Non sarebbe l’unico obiettivo dei Reds, che vogliono comunque fare un mercato importante ad inizio 2023 e avrebbero individuato in Mamardashvili il giocatore adatto per affidargli le chiavi della porta.