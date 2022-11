Calciomercato, la Juventus non può nulla: 57 milioni più bonus

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’offerta monstre per il talento che tanto piace ai bianconeri: sirene inglesi per lui.

Qualche mese fa si è parlato di un forte interesse da parte della squadra di Massimiliano Allegri nei confronti del talento ucraino dello Shaktar, Mudryk. Giocatore che per diversi motivi è destinato a prendere parte in una squadra importante. Diversi club si sono mossi su di lui ma dall’Inghilterra, nella Premier League, sono pronti ad un’offerta da capogiro che dovrebbe decisamente stravolgere la concorrenza.

Secondo infatti ‘Football Insider’, il Newcastle, squadra che come sappiamo è di proprietà degli sceicchi e certamente con ampia manovra economica, avrebbe intenzione di intavolare un’offerta da capogiro pur di convincere il calciatore ucraino a scegliere proprio l’altra squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Newcastle e l’offerta faraonica | 57 milioni per Mudryk

Un record che potrebbe diventare realtà. Infatti questo tipo di offerta, come sottolineano i colleghi inglesi, sarebbe un autentico record per il club bianconero che ora vuole sognare in grande tentando il fantasista ucraino. L’offerta come detto poc’anzi sarebbe di ben 57 milioni più bonus.

Il prezzo di Mudryk è ormai schizzato alle stelle viste le sue prestazioni da potenziale fuoriclasse e con questi prezzi la Juventus verrebbe automaticamente tagliata fuori, mentre Arsenal, ed ora anche Newcastle, sono pronte a fare follie pur di averlo subito.