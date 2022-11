Calciomercato Juventus, affare naufragato: lascia dopo sei anni

Calciomercato Juventus, alla fine della stagione tutto potrebbe, clamorosamente, cambiare. Adesso il suo futuro è in bilico.

Stando alle ultime indiscrezioni, visti anche gli alti e bassi stagionali e sicuramente un’età non più giovanissima, il laterale bianconero a fine stagione potrebbe lasciare la Vecchia Signora dopo ben sei anni da autentico protagonista.

Secondo infatti le ultime indiscrezioni con tanto di conferma via Twitter del giornalista ‘Matteo Moretto’, Juan Cuadrado a fine stagione potrebbe salutare la Juventus andando in scadenza di contratto e quindi non essendo rinnovato.

Calciomercato Juventus, Cuadrado lascia a fine stagione | Va in scadenza

Certamente un colpo di scena atteso visto che il giocatore non sta brillando come, spesso, ha abituato tifosi e società. Naturale quindi la scadenza e il mancato rinnovo. Fondamentale per diverso tempo, il colombiano, dopo ben sei anni in maglia bianconera, collezionando successi importanti, a fine stagione potrebbe dire ai colori bianconeri. Ora il giocatore si giocherà la Coppa del Mondo e poi si vedrà ma per ora l’ottimismo sul rinnovo di contratto sembra tutt’altro che in quella direzione.

Il colombiano, insieme ad altri giocatori in scadenza, potrebbe dire addio ai bianconeri e lasciare spazio a nuovi giovani che subentreranno. Come sappiamo la Juventus è in fase di rivoluzione, dando ampio margine di possibilità ai giovani della rosa, infatti giocatori come Fagioli e Miretti, oggi, sono già importanti nel presente ma soprattutto per il futuro. La crescita, in un certo senso, è già stata dimostrata.