Game over Juventus: accordo totale, fumata bianca vicinissima

Game over Juventus, accordo totale: la fumata bianca è vicinissima. C’è solamente un fatto che potrebbe rimettere in corsa Allegri

L’accordo è totale, anzi, sarebbe già stato trovato e di conseguenza la fumata bianca sembra davvero vicina. Insomma, Juventus bruciata dalla concorrenza anche se ci potrebbe essere di mezzo una questione importante da tenere sotto osservazione. Ma i fatti dicono che al momento il futuro di Tielemans, il centrocampista belga del Leicester che va in scadenza di contratto e che era nel mirino della Vecchia Signora per la prossima stagione, secondo il sito Voetbal Primeur avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’Arsenal.

I Gunners di Arteta, altro club che ha pensato al colpo a zero, avrebbero fatto breccia sul giocatore proponendo oltre che un contrato decisamente importante sotto l’aspetto economico, anche un progetto a lungo termine. Insomma, tutto fatto o quasi.

Game over Juventus, solamente un’opportunità per Tielemans

In tutto questo però ci sarebbe ancora, e una sola, possibilità per la Juventus di rientrare in corsa. Il Leicester infatti non vorrebbe perdere il giocatore a zero e vorrebbe monetizzare per quanto possibile visto che di margini comunque ce ne sono pochi. Per farlo dovrebbe cedere Tielemans nel prossimo mese di gennaio a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto. E se la Juve fosse davvero interessata al giocatore, potrebbe nel caso giocare d’anticipo e prendere in seria considerazione l’ipotesi di versare un indennizzo nelle casse del club inglese per cercare di anticipare, dal proprio canto, l’Arsenal.

Vedremo se sarà così – un’operazione già fata lo scorso gennaio con Zakaria – e se davvero Allegri spingerà per avere a disposizione il giocatore. Questo è l’unico modo per poterlo vedere in bianconero e dalle parti della Continassa.