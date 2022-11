“Vedremo cosa succederà”: Firmino-Juventus, svolta dietro l’angolo

Ultimo impegno di campionato per la Juventus, poi arriverà la sosta e si continuerà a parlare inevitabilmente di calciomercato in casa bianconera.

Sta per chiudersi il 2022 calcistico della formazione di Allegri, che in questa prima parte della stagione ha avuto un rendimento senz’altro altalenante. In Europa la Juventus ha fatto flop, perdendo ben cinque delle sei partite disputate. Fuori dalla Champions, continuerà in Europa League. In campionato invece grazie alle ultime cinque vittorie consecutive la classifica è tornata a sorridere.

Anche se sul piano del gioco ci si aspetta decisamente di più da una squadra che ha tanti campioni che ancora devono far vedere tutto il loro potenziale. Il 2023 si riaprirà con nuove sfide sul campo ma anche con la possibilità di fare dei movimenti in entrata e in uscita in chiave calciomercato. La dirigenza in queste settimane farà le valutazioni del caso sulle mosse da compiere.

Juventus, Firmino in trattativa con il Liverpool per il rinnovo

Negli ultimi anni la Juve ha messo a segno diversi colpi a parametro zero, ingaggiando calciatori di spessore con il contratto scaduto senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La dirigenza bianconera continuerà a tenere d’occhio gli elementi in scadenza a giugno 2023, anche perchè pure quest’anno ci sono ottimi calciatori che potrebbero far comodo ai bianconeri.

Jurgen Klopp confirms Liverpool are in talks to discuss Roberto Firmino’s new contract: “Normal conversations are happening, so we will see what happens there”. 🚨🇧🇷 #LFC Firmino’s current deal expires in June 2023. pic.twitter.com/qf2wM5rQ1C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2022

Tra questi anche l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino, bomber di spessore internazionale, pure lui in scadenza con i Reds. Che tuttavia vorrebbero tenerlo, tant’è che l’allenatore Klopp ha rivelato come “le trattative per il rinnovo sono avviate, vediamo cosa succederà”. Futuro insomma tutto da scrivere per il brasiliano.