Formazioni ufficiali Juventus-Lazio, nuova allegrata: esclusione a sorpresa

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Sarri in vista del big match dell’Allianz Stadium.

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con un confronto non banale, che potrebbe fornire maggiori ragguagli in merito alla corsa Champions League. Reduce da cinque vittorie consecutive in Campionato, la Juventus di Max Allegri sfida la lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri, con l’obiettivo di incamerare punti di cruciale importanza.

Tanti sono i temi della partita, a cominciare dal ritorno di Sarri in quello che è stato per pochi mesi il suo stadio. Sono state comunque diramate le formazioni ufficiali, il che ci consente di passare in rassegna le scelte di Allegri. Con Vlahovic assente, in attacco spazio nuovamente a Milik. L’attaccante polacco sarà affiancato nuovamente da Kean.

Ma è in difesa che il tecnico livornese cambia le carte: accanto a Bremer e Danilo, infatti, agirà Gatti, che ha vinto il ballottaggio con Bonucci per una maglia da titolare. Locatelli, non al meglio, partirà dalla panchina.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik.