Fulmine a ciel sereno Milinkovic, Juve ‘tradita‘: nuovo club da sogno

Calciomercato Juventus, opzione gradita per Savic è proprio la Vecchia Signora ma un ‘nuovo’ club potrebbe inserirsi: i dettagli.

Non solo la Juventus nel futuro di Milinkovic-Savic. Stando infatti all’ultima indiscrezione da ‘El Nacional’, un altro grande club europeo potrebbe muoversi per il centrocampista della Lazio, si tratta del Real Madrid di Florentino Perez.

Secondo il portale spagnolo anche i merengues potrebbero interessarsi all’acquisto del talismano di Sarri. Il serbo è certamente uno dei giocatori più forti del nostro campionato ed è anche uno dei più desiderati in Europa. Proprio Savic verrebbe valutato come sostituto di Kroos -ormai- verso la fine del suo ciclo in Spagna.

Calciomercato Juventus, Savic come erede di Kroos | Fulmine a cielo sereno in casa Real

Dopo diverse stagioni da protagonista il futuro di Kroos potrebbe essere altrove. Si parla di un’altra destinazione per il tedesco, magari in Premier League. Dopo Casemiro anche un altro big della mediana madridista potrebbe dare addio al suo club storico. Proprio Perez avrebbe già il nome giusto per sostituirlo: Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo è però conteso dalla Juventus che lo segue da diverso tempo e che offrirebbe al centrocampista una titolarità assicurata e un modulo consono per esaltare al massimo delle possibilità le sue caratteristiche, inoltre, proprio in bianconero, ritroverebbe due suoi compagni di nazionale e senza dubbio il calcio italiano è parte del background del giocatore che ha dimostrato di essere a proprio agio nella massima serie nazionale. Un futuro che, però, potrebbe essere sancito dall’offerta ma anche dalle volontà dello stesso giocatore. Staremo a vedere cosa succederà.