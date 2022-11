Calciomercato Juventus, Premier rifiutata: 50 milioni e primo regalo per Max

Calciomercato Juventus, di tornare in Inghilterra non ne vuole proprio sapere: in cima alle sue preferenze ci sono i bianconeri.

La Juventus è tornata, scrivono i principali quotidiani. E come dargli torto. Dopo aver toccato il fondo con l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri si stanno rendendo protagonisti di una silenziosa rimonta e nel giro di poche settimane sono saliti in terza posizione. Davanti all’Inter, alle romane e all’Atalanta, che un mese sembravano distanti anni-luce. Ieri sera contro la Lazio, schiantata 3-0 allo Stadium, è arrivata la sesta vittoria consecutiva. La quarta interna di fila (non accadeva dal 2021 durante la gestione Pirlo).

Se il successo nel derby con il Torino e quelli ottenuti nelle sfide con Empoli e Lecce avevano rappresentato i primi segnali di una possibile svolta, le vittorie nei big match con l’Inter e coi biancocelesti – in mezzo pure lo 0-1 di Verona nel turno infrasettimanale di giovedì scorso – certificano la rinascita della Vecchia Signora. Insomma, la Juventus è più che mai viva. E, nella speranza che la sosta non vanifichi tutto ciò che Allegri e i suoi hanno costruito nell’ultimo periodo, si può guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres vuole lasciare Barcellona

Molto dipenderà anche da come la società sceglierà di muoversi nel mercato di gennaio. Se intenderà continuare a rafforzare la rosa come fece un anno fa tirando fuori 80 milioni e acquistando uno degli attaccanti più forti della Serie A. Vedremo. Qualche colpo verrà pianificato nei prossimi giorni e tra gli obiettivi che il direttore sportivo Federico Cherubini si è prefissato c’è anche quel Ferran Torres che, a quanto pare, si sarebbe pentito del trasferimento dal Manchester City al Barcellona. Come racconta il quotidiano catalano El Nacional, l’esterno offensivo spagnolo – convocato da Luis Enrique per gli imminenti Mondiali – non sarebbe soddisfatto del poco spazio che gli sta riservando l’allenatore Xavi.

Si era parlato di un possibile ritorno in Premier League, ma secondo i giornalisti catalani in cima alle sue preferenze ci sarebbero l’Italia e la Juventus. Lo scoglio, a questo punto, è la valutazione di 50 milioni che ne fa il Barcellona. E se il club blaugrana non dovesse “ammorbidirsi”, la Juventus è comunque pronta a virare su un possibile colpo low cost.