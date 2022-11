Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: ora si parla di rinnovo

La sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar alimenterà le voci di calciomercato della Juventus nell’ormai prossimo 2023.

Manca poco all’inizio della manifestazione massima calcistica, che porta ad uno stop dei campionati nazionali. Proprio ora che la Juventus ha trovato la sua massima espressione, con ben sei successi consecutivi che hanno consentito all’undici di Allegri di risalire la china in classifica. Con l’arrivo del nuovo anno si potrà continuare a sognare lo scudetto o quantomeno la possibilità di conquistare un piazzamento Champions.

Nel frattempo la dirigenza si darà da fare per portare a Torino nuovi innesti. A gennaio, per aiutare la squadra nella risalita in graduatoria, o più probabilmente nella prossima estate. Quando la Juventus continuerà nel suo percorso di rinnovamento dell’organico. Con alcune priorità che sembrano essere scontate, come la ricerca di nuovi esterni difensivi. Tanto più che Cuadrado e Alex Sandro si avvicinano alla scadenza del loro contratto.

Juventus, Jordi Alba può prolungare con il Barcellona

Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla Juventus come possibili rinforzi per la corsia sinistra c’è anche quello di Jordi Alba. La cui posizione però è mutata molto nel corso di questi mesi. Il laterale 33enne sembrava essere un esubero per i blaugrana, tant’è che si era ipotizzata una cessione. Il contratto di Alba con il Barcellona scade a giugno 2024 ma all’orizzonte non pare esserci l’intenzione di cambiare aria. Anzi come ha riportato “Fichajes” si starebbe parlando di un rinnovo contrattuale in modo che il mancino possa terminare la sua carriera con la stessa maglia che sta ormai onorando da una vita. Cadrebbero dunque nel vuoto le possibilità di vederlo in Italia, dove anche l’Inter pare comunque interessata alle sue prestazioni.