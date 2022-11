Calciomercato Juventus, Stadium in tripudio: l’affare alla Cr7 lo suggellano loro

La Juventus è riuscita a conquistare un altro pesante successo che gli consente di chiudere nel migliore dei modi questo 2022 calcistico.

I bianconeri hanno vinto con pieno merito lo scontro diretto con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una doppietta di Kean e una rete segnata nel finale da Milik hanno chiuso i giochi contro i biancocelesti, portando in dote altri tre punti per l’undici di Allegri. Che con sei vittorie consecutive nelle ultime sei gare è riuscito a risalire la classifica, attestandosi al terzo posto in graduatoria.

Meglio di così non si poteva fare. Dopo l’eliminazione dalla Champions League la stagione sembrava dovesse essere buttata via. Invece la Juventus in campionato è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e nel 2023 cercherà di dare fastidio anche al Napoli capolista. Nel frattempo, durante la sosta per i mondiali in Qatar, si parlerà inevitabilmente di calciomercato.

Juventus, applausi dello Stadium per Milinkovic-Savic

Contro la Lazio si è visto all’opera anche quello che sembra dover rappresentare uno degli obiettivi primari del club, vale a dire il gioiello biancoceleste Milinkovic-Savic. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori centrocampisti della serie A e lo è da anni. Da tempo viene accostato alla Juventus ma i capitolini finora hanno sempre fatto muro. A quanto pare però il club bianconero vuole davvero stringere per Milinkovic-Savic nel corso della prossima estate. Sarebbe senz’altro un colpo super. Un colpo gradito tra l’altro dai tifosi, se è vero che quando il numero 21 della formazione di Sarri è uscito dal campo al minuto numero 78 è stato applaudito dal pubblico dello Stadium. Un “segnale” della stima nei confronti del calciatore. Troppo difficile però dire al momento se l’affare in futuro si farà o meno.