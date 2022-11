Luis Alberto alla Juventus, partita chiusa: hanno già scelto

Calciomercato Juventus, si è parlato della possibilità di vedere Luis Alberto in bianconero ma il giocatore sembra già avere idee chiare.

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. Secondo l’indiscrezione di ‘Sky Sport’, il centrocampista della squadra romana avrebbe già le idee ben chiare su quale sarà la destinazione per il suo futuro.

Stando alle ultime novità di mercato, il classe 1992 che per diverso tempo è stato oggetto di desideri per il club bianconero, adesso, avrebbe già un desiderio preciso per la sua prossima avventura calcistica: un ritorno in patria. Chiusa, quindi, la porta che lo poteva portare alla Juventus e, quindi, alla permanenza in Serie A.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto ha deciso | Valencia o Siviglia nel suo futuro

Chiusa per il momento o forse definitivamente l’opzione bianconera. Il giocatore spagnolo vuole ritornare in patria e i due club più interessati ad acquistarlo, per il momento, sarebbero proprio il Valencia di Gattuso e il Siviglia.

L’ultima parola, adesso, aspetterà al diretto interessato che nelle prossime settimane farà chiarezza su quale sarà la sua volontà. Certamente il ritorno in patria è opzione gradita ma non è detto che potrebbe esserci una sorpresa dell’ultimo minuto. Certamente, in caso di ripensamento, Luis Alberto rappresenterebbe un upgrade considerevole per la squadra di Allegri essendo, di fatto, un giocatore dalle qualità sopraffine. Tecnico ma anche un discreto fiuto per il gol.