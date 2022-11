Calciomercato Juve e Roma, affari congiunti: triplo blitz in corsia

Calciomercato Juve e Roma, potrebbe scatenarsi un interessante effetto domino tra la Capitale, Madrid e Torino.

La sua vicenda ha tenuto banco per tutta l’ultima settimana di campionato. Si è sollevato un vero e proprio polverone sulla sponda giallorossa del Tevere dopo le parole al vetriolo pronunciate da José Mourinho a margine del match con il Sassuolo. L’allenatore portoghese l’ha praticamente “epurato” in diretta televisiva, consigliandogli di trovarsi una nuova squadra a gennaio. Per Rick Karsdorp si può dire che l’avventura alla Roma sia ormai agli sgoccioli. A Mou non è affatto piaciuto il modo in cui è entrato in campo contro gli emiliani e l’ha detto pubblicamente, rischiando di mettergli contro l’intera piazza. Non a caso il giocatore ha fatto le valigie già domenica scorsa, lasciando la Capitale insieme alla famiglia. Improbabile che vi faccia ritorno dopo la sosta.

La Roma infatti quasi certamente lo metterà sul mercato. Non sono poche, a quanto pare, le squadre che vorrebbero acquistare l’olandese. E tra queste ci sarebbe anche la Juventus, da tempo alla ricerca di un laterale destro che, molto presto, dovrà raccogliere l’eredità di Juan Cuadrado. L’ex giocatore del Feyenoord è appetito anche in Bundesliga (Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte) ed ha anche altri estimatori in Italia (Bologna).

Calciomercato Juve e Roma, Karsdorp in bianconero e Odriozola verso la Roma

Secondo calciomercato.it, da Trigoria avrebbero già trovato un sostituto. Si tratta di Hector Bellerin, che non sta trovando molto spazio al Barcellona ed è in scadenza di contratto. Potrebbe, tuttavia, scatenarsi un interessante effetto domino tra Roma, Madrid e Torino. Sì, perché se la Juventus dovesse virare su Karsdorp, mollerebbe la pista Odriozola, lasciando campo libero proprio ai giallorossi per l’ex Fiorentina oggi al Real Madrid.