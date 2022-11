Calciomercato Juventus, nuovo allenatore e rinnovo: addio Serie A

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano le possibili mosse della Juventus nell’anno che ormai sta per arrivare.

Finora la stagione della squadra di Allegri è stata in chiaroscuro. In Europa è arrivata una precoce eliminazione dalla Champions League. In campionato invece una partenza balbettante nelle ultime settimane si è trasformata in una marcia autoritaria. Con sei vittorie consecutive che hanno permesso di risalire la china in graduatoria.

Adesso non bisogna fermarsi e nel 2023 sono attese nuove sfide. Con la Juventus che sogna di riuscire a vincere lo scudetto, anche il Napoli davanti non sembra avere punti deboli. In ogni caso si dovrà guardare al mercato. Sia per quanto riguarda gennaio che in vista dell’estate.

Juventus, Aouar tra rinnovo e Siviglia nel destino

La dirigenza bianconera sta continuando anche nel corso di queste settimane a tenere d’occhio con particolare attenzione la lista dei possibili parametro zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Una linea che il club ha seguito con ottimi risultati nelle ultime stagioni. Sul taccuino continua a rimanere anche il gioiello del Lione Aouar, per il quale si è parlato anche di un interesse del Milan. “Fichajes” spiega però che i francesi hanno ancora qualche speranza di riuscire a rinnovare l’accordo con uno dei loro giocatori migliori. Se ne potrebbe parlare nelle prossime settimane, con l’aspetto tecnico che sarà comunque molto importante. Ad ogni modo è dalla Spagna che arrivano i maggiori corteggiatori del calciatore, su tutti Betis e Siviglia. Convinti di poterlo portare nella Liga a costo zero.