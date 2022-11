Milinkovic alla Juventus non a gennaio: la nuova data del blitz dell’anno

Calciomercato Juventus, Milinkovic in bianconero ma non a gennaio. Tutti gli aggiornamenti sull’inseguito e sperato colpo dell’anno.

La pausa per il non poco discusso Mondiale in Qatar porterà certamente a confronti e scambi di opinione anche in quel di Torino, laddove c’è consapevolezza di essere sulla giusta strada ma altrettanta conoscenza di quelle che sono state e restano le difficoltà di una rosa da poco ripresasi in campionato e reduce dalla cocente delusione Champions.

Vedremo quelli che saranno i frutti dell’operato di dirigenza e società, ambedue attivissime per comprendere in che modo intervenire e se necessario consegnare nuove pedine ad Allegri. O meglio, come accadrà in tanti altri club, anche in casa Juventus si cercherà di partire a gennaio con il piede giusto, sfruttando una campagna acquisti che potrebbe di fatto avere un valore ancora più importante per un ritorno della Serie A dal sapore di secondo inizio.

Calciomercato Juventus, la data del colpo Milinkovic: non arriverà a gennaio

I nomi finiti nel mirino per il dopo Natale sono numerosi e arricchiscono certamente la già non esile lista di profili attenzionati per eventuali affondi estivi. Ad appartenere a questa famiglia c’è certamente Sergej Milinkovic-Savic, collocantesi in una sorta di zona ibrida. Il serbo piace infatti ad Agnelli e Allegri da tempo e certamente non sarebbe stato sdegnato un tentativo già a gennaio.

Le elevate pretese di Lotito, certamente non addolcite da quell’applauso dedicato al 21 dopo l’uscita da campo, non sembrano rendere possibile un arrivo all’ombra della Mole già fra qualche mese. In realtà, non c’è nemmeno questa esigenza, alla luce dell’atteso e sperato ritorno di Paul Pogba e una situazione contrattuale del centrocampista che lascia intendere come il passare del tempo aiuti più la Juventus che la Lazio.

A riferirlo è Calciomrcato.it, a detta del quale la scadenza nel 2024 di Milinkovic Savic potrebbe portare all’affondo dell’anno durante la prossima estate, giocando sul timore di Lotito di perdere il proprio pupillo a zero nel giro di pochi mesi. Qualora la posizione del patron biancoceleste rimanesse comunque rigida, non si escluda anche lo scenario (edulcorato e piacevole ma presupponente una grande attesa) di prendere Milinkovic Savic senza esborsi fra due anni.