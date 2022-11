Calciomercato Juventus, vendetta Lazio: blitz lampo in Bundesliga

Calciomercato Juventus, Lazio attenta ai potenziali fuoriclasse dalla Germania: tutti i dettagli dell’operazione.

La Lazio di Maurizio Sarri alla caccia di enfant prodige provenienti dall’estero. Dalla Germania potrebbe, infatti, fuoriuscire un baby fenomeno che già sta facendo parlare di lui con le sue prestazioni. Si tratterebbe del 17enne attaccante del Dortmund Youssoufa Moukoko.

Il profilo sarebbe in sondaggio anche in casa bianconera ma, adesso, la Juventus non sarebbe l’unica squadra italiana a muoversi per l’enfant prodige. La Lazio di Sarri guarda ai talenti del futuro e, come scrive ‘Ekmeer Konur’ su Twitter, sarebbe anche lei interessata a a tesserare il giovane attaccante.

Calciomercato Juventus, anche la Lazio segue Moukoko

Il talento del Dormund però, come ci tiene a sottolineare l’indiscrezione, avrebbe inseguitrici da tutta Europa: inglesi, spagnoli e francesi sarebbero già alla ricerca del baby attaccante. Un profilo che volente o nolente diventerà un caso di mercato visto che già tutti i club più blasonati starebbero seguendo le sue tracce. Un futuro fenomeno che potrebbe arrivare prima in Serie A. Da capire quale club riuscirà a raggiungere l’accordo ma soprattutto quanto chiederà il club tedesco in caso di cessione e visto il grande interesse internazionale ci viene scontato pensare che non sarà così economico. Certamente la Juventus rimane il club di rilievo alla finestra, in attesa anche di capire a quali cifre si potrebbe muovere.