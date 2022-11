Calciomercato Juventus, tentazione ossessiva: ribaltone sul gong

Calciomercato Juventus, il club farà di tutto per convincere il centrocampista a prolungare il contratto.

A gennaio la Juventus si ritufferà con entusiasmo e fiducia sulla seconda parte della stagione. Merito del gran finale con cui ha chiuso un 2022 nel complesso avaro di emozioni e soddisfazioni. Le ultime partite dell’anno solare, tuttavia, hanno mostrato una Signora diversa, rigenerata e vogliosa di tornare a lottare per obiettivi importanti. La scossa gliel’hanno data principalmente i giovani, che il tecnico – una volta toccato il fondo – ha avuto il coraggio di buttare nella mischia. Fagioli, Miretti, Iling Jr.: Massimiliano Allegri dovrà ripartire da loro e da quei giocatori che rientreranno presto dai rispettivi infortuni.

Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, una delle stelle più splendenti del firmamento bianconero, costretto a saltare quasi un anno per via dell’operazione ai legamenti. L’ex viola si è rivisto all’opera nelle ultime settimane. E domenica scorsa contro la Lazio ha avuto pure modo di servire a Milik l’assist del 3-0 finale.

Calciomercato Juventus, Tielemans potrebbe restare al Leicester: pronto un biennale

Per far sì che la Juventus possa crescere ulteriormente bisognerà in ogni caso non sbagliare i prossimi colpi di mercato. La dirigenza ha approfittato della sosta per preparare al meglio la prossima sessione invernale. È difatti è sulle tracce di diversi parametro zero, quei giocatori che a giugno si libereranno gratis dalle rispettive squadre perché in scadenza di contratto. Il sogno sarebbe quello di arrivare a Youri Tielemans, uno dei tanti obiettivi per il centrocampo. Non sarà facile, tuttavia, strappare il centrocampista belga del Leicester alle big della Premier League, che faranno di tutto per convincerlo a restare in Inghilterra.

Però non è detto che il giocatore lascerà a cuor leggero le Foxes. Come riporta il Daily Mail, Tielemans potrebbe ancora decidere di rifirmare con il club nei prossimi mesi. Il corteggiamento è iniziato e sul tavolo ci sarebbe un biennale.