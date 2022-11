Calciomercato Juventus, via Cuadrado con lo scambio: affare con la Roma

Calciomercato Juventus, uno scambio ai vertici, adesso i bianconeri potrebbero trovare un accordo con la squadra di Mou.

Come scrivono i colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, l’ultima suggestione potrebbe davvero stravolgere il mercato invernale. La Juventus infatti, molto interessata all’ormai sempre più in uscita dalla Roma, Karsdorp, potrebbe proporre uno scambio ai vertici offrendo il cartellino di Cuadrado.

Certamente un operazione non facile per gennaio ma che potrebbe mettere d’accordo le parti. Il terzino olandese è oramai fuori dal progetto tecnico e vista anche la difficile situazione con lo special one, sarebbe già in uscita. La Vecchia Signora è la squadra più interessata al profilo in questione e potrebbe convincere la squadra della Capitale con uno scambio davvero irrinunciabile ma che rimane comunque difficile ipotizzarlo per gennaio.

Calciomercato Juventus, scambio Cuadrado per Karsdorp

Come sottolineano anche nell’indiscrezione, però, lo scambio ipotizzato sembra molto difficile per il mercato di gennaio, il motivo è dovuto principalmente allo stipendio attuale di Caudrado, ingaggio, attualmente, troppo alto per le casse della squadra romana e, inoltre, il giocatore non sembra così intenzionato a lasciare la Juventus già a gennaio.

Certamente in questa situazione di stallo del campionato ci sarà tempo e luogo per iniziare i colloqui preliminari. Il profilo in questione piace molto a Mourinho che proverà a convincerlo, in caso di avanzamento concreto della trattativa. La cosa certa è che l’avventura in terra romana di Karsdorp è al capolinea e lascerà già a gennaio.