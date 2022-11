Torna alla Juventus, ultim’ora ufficiale: infortunio in Nazionale

Juventus, l’annuncio ufficiale sulle condizioni del centrocampista, che farà immediatamente ritorno al club bianconero nel corso delle prossime ore.

La Juventus ha terminato in crescendo il proprio 2022, con sei vittorie consecutive che hanno consentito alla compagine di Allegri di recuperare terreno prezioso, issandosi al terzo posto.

La sosta per le Nazionali rappresenterà un punto di non ritorno importante per i bianconeri, che proveranno a giocarsi le chances di mettere le mani sulla Coppa del Mondo. Estromessa dalla fase finale dei Mondiali, l‘Italia di Roberto Mancini si è invece radunata per preparare test amichevoli. Dopo la vittoriosa parentesi a Tirana con l’Albania, Grifo e compagni se la vedranno domenica con l’Austria. Come comunicato dal sito ufficiale della compagine azzurra, però, in vista del prossimo impegno non sarà disponibile Nicolò Fagioli, che ha accusato un risentimento al piede destro. Ricordiamo che il centrocampista della Juve aveva fatto il suo debutto con la maglia azzurra proprio nel corso dell’ultima amichevole contro l’Albania. Ecco la nota:

“Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore.“