Calciomercato Juventus, Cherubini non se lo fa ripetere due volte e studia già il post Di Maria. Nome a sorpresa.

La sosta per le Nazionali offre i presupposti per i primi bilanci in casa Juventus. Dopo un inizio che definire in sordina sarebbe solo un eufemismo, i bianconeri hanno risollevato la china, rendendosi protagonisti di un filotto di vittorie consecutive importante.

Non sono poche, però, le pedine che nello scacchiere tattico disegnato da Max Allegri hanno steccato. Tra questi, impossibile non menzionare Angel Di Maria. Dopo il goal all’esordio contro il Sassuolo, “El Fideo” non ha inciso nel modo in cui la “Vecchia Signora” si auspicava, al punto che un addio a fine stagione con l’ex Psg è ipotesi tutt’altro che utopistica. Del resto, lo stesso fantasista argentino non ha nascosto il suo desiderio di ritornare al Rosario Central, per vestire quella maglia che sente ormai tatuata indelebilmente nel cuore come una seconda pelle.

Calciomercato Juventus, Traoré per il post Di Maria: dalla Spagna ne sono sicuri

A questo punto, occhio ai possibili intrecci in Premier League. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, nella lista degli attaccanti esterni attenzionati dalla Juve per il mercato di gennaio figurerebbe anche Adama Traoré. Lo spagnolo di proprietà del Wolverhampton è legato ai “Lupi” da un contratto fino al 2023, ma “Madama” potrebbe anticiparne lo sbarco a Torino nel prossimo mercato invernale mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro.

Dopo la breve parentesi con la maglia del Barcellona, Traoré è in cerca di riscatto. L’ipotesi rinnovo con i Wolves sembra essere naufragata, al punto che una separazione tra le parti sembra configurarsi come l’opzione più probabile. Juve alla finestra dunque: ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.