Ha stregato la Juventus: colpo ‘Mondiale’ per il jolly goleador

Calciomercato Juventus, nuovo profilo che interessa ai bianconeri: giocatore che è pronto a fare la differenza da subito.

I bianconeri si starebbero già muovendo per un colpo del futuro. Si tratta di un talento con score già impressionate, all’attivo, infatti vanta 21 presenze con 10 goal realizzati e 2 assist. il talento in questione si chiama Kudus: centrocampista offensivo dell’Ajax.

Come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, il giocatore in questione è osservato da Milan, Tottenham e anche dal Borussia Dortmund. Attualmente impegnato nei mondiali il giocatore potrebbe diventare il rinforzo ideale per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Kudus per la fase offensiva | Nuovo colpo in arrivo

Questi Mondiali, infatti, saranno un’ottima vetrina per i talenti in ascesa, uno di questi potrebbe infatti essere Kudus. La Juventus lo vuole ma occhio anche alla concorrenza estera.

Non si faranno, di certo, acquisti pazzi ma sicuramente, data anche la possibilità di andare sui giovani, ci saranno dei colpi mirati. La Juventus ha bisogno di rinforzo sia in mediana ma soprattutto in difesa: le due fasce verranno presto rinnovate e occhio, infatti, a possibili mosse in quei ruoli.