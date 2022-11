Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse future del club bianconero del prossimo anno.

Il 2022 si è chiuso come meglio non poteva per la formazione di Massimiliano Allegri. Che ha iniziato decisamente male il cammino in questa stagione, con tante battute a vuoto e l’eliminazione precoce dalla Champions League. Nelle ultime sei partite di serie A però sono arrivate altrettante vittorie e questo ha fatto sì che la Juventus è riuscita a chiudere l’anno solare al terzo posto in classifica.

Un piazzamento che fa sì che Bonucci e compagni potranno riuscire nel prossimo anno a lottare per il primato o quantomeno per quel piazzamento Champions League che garantisce senz’altro un bottino economico da non sottovalutare. Cosa succederà a gennaio? Arriverà qualche nuovo volto nella squadra bianconera? Non è affatto da escludere qualche movimento sia in entrata che in uscita.

Juventus, Ferran Torres può muoversi già a gennaio

Si sta parlando anche del futuro di un calciatore che senz’altro potrebbe fare molto bene con la maglia bianconera, vale a dire Ferran Torres. Il calciatore del Barcellona sembra essere in procinto di lasciare la Spagna, visto che non sta trovando lo spazio che pensava potesse avere. Gli spagnoli lo pagarono 55 milioni di euro al City, tuttavia sarebbero pronti a lasciarlo partire. Il portale “xcatalunya.cat” spiega come ci siano più opzioni sul piatto per lui già a gennaio, con Wolverhampton e Newcastle in Premier pronte ad accoglierlo. Ma su Ferran Torres sarebbe vigile anche la Juventus, con Allegri che lo riterrebbe un ottimo innesto purchè arrivi ad un prezzo ragionevole. E dunque non certo sborsando 50 milioni di euro per il suo cartellino. Una situazione da seguire con attenzione nelle prossime settimane.