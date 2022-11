Calciomercato Juve e Milan, porte in faccia ed erede designato: si sblocca il domino

I due club ai vertici si muoverebbero per un obiettivo in comune – ormai – in uscita dal suo attuale club: i dettagli.

Juventus e Milan a caccia di rinforzi sulle fasce. Secondo infatti le indiscrezioni inglesi del ‘Daily Mail’, il Chelsea starebbe cercando, già, il sostituto di Pulisic e ciò aumenta le possibilità di vedere, presto, l’americano in Italia: in Serie A.

Secondo l’indiscrezione, infatti, i due club ai vertici della Serie A starebbero cercando un profilo dalle caratteristiche di Pulisic e in un certo senso il giocatore, vista anche la tanta esperienza internazionale, potrebbe essere un occasione irrinunciabile. Secondo il portale inglese, infatti, i due club sono i più interessati a chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, duello ai vertici della Serie A | Pulisic l’obiettivo dichiarato

Attualmente impegnato con la sua nazionale, l’USA, Pulisic potrebbe presto lasciare il Chelsea e scegliere una nuova società. Certamente l’operazione sarebbe già possibile nel mercato di gennaio ma i bianconeri avendo esaurito lo slot per gli extracomunitari non potranno effettuare una tale operazione nella finestra invernale, aspettando, dunque, soltanto l’estate.

In passato il giocatore è stato spesso accostato ai bianconeri ma adesso, secondo le ultime rumor, anche il Milan sarebbe in pole per l’acquisto. Staremo a vedere se la squadra di Maldini e soci riuscirà a superare la concorrenza bianconera andando a chiudere il profilo in questione già nella finestra invernale. Ovviamente se non ci fossero mosse concrete a gennaio, la Juventus lo ritratterebbe già da giugno.