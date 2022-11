Juventus, il ‘giallo‘ si infittisce: UFFICIALE, incontro slittato

Juventus, il comunicato ufficiale sulla data legata alla riunione dell’assemblea degli azionisti slitta ancora.

La sosta per i Mondiali ha letteralmente svuotato la Continassa, con i tanti calciatori bianconeri che saranno impegnati a Doha per provare a tenere alto l’onore delle Nazionali di appartenenza. Gli uomini di Allegri sono riusciti a risollevare la china in campionato, portandosi al terzo posto in classifica e confermando gli enormi passi in avanti sia in termini di risultati che di prestazioni.

Con la sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, è chiaro che sono i rumours legati ai possibili affari a calamitare l’attenzione mediatica, ma non solo. Come riferito da una nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero, infatti, slitta nuovamente l’Assemblea degli Azionisti della Juve: inizialmente prevista per il 28 ottobre e posticipata in un primo momento al 23 novembre, è stata rinviata al 27 dicembre. Ecco il comunicato:

“Torino, 20 novembre 2022 – In data odierna, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) ha pubblicato situazioni economico-patrimoniali pro-forma per ottemperare alla Delibera Consob del 19 ottobre 2022 assunta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”). Al fine di assicurare massima trasparenza e tempi congrui agli azionisti per esaminare la predetta informativa, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di posticipare l’Assemblea degli Azionisti, precedentemente prevista per il 23 novembre 2022, al 27 dicembre 2022.

Le informazioni richieste da Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF1 saranno pubblicate in tempo utile prima dell’Assemblea degli Azionisti, in linea con la tempistica di pubblicazione dell’informativa pre-assembleare ai sensi di legge.”