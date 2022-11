Lieto fine Juventus: Bayern anticipato, pronta la firma

Adesso i bianconeri superano la concorrenza del club tedesco che lo voleva come rinforzo. Passi in avanti per la firma e rinnovo.

In casa bianconera ci sono già talenti del presente ma soprattutto del futuro. Uno di questi ha già dato dimostrazione di avere tutte le carte in regola per fare la differenza. Come scrive ‘Fabrizio Romano’ su Twitter, adesso, c’è forte ottimismo in casa bianconera per il suo rinnovo.

Secondo l’indiscrezione, infatti, l’accordo per il rinnovo di contratto di Samuel Iling-Junior è pressoché vicino. le sensazioni ora sono molto positive. Le trattative sono in corso.

Calciomercato Juventus, rinnovo Samuel Iling-Junior | “Sensazioni positive”

Il talento bianconero è pressoché blindato dalla società di Torino, un giocatore che in poco tempo ha già dato dimostrazione di tutte le sue qualità e su cui i bianconeri vogliono puntarci molto anche e soprattutto per il futuro. Classe, tecnica ma soprattutto visione di gioco.

Tutte caratteristiche da potenziale fuoriclasse. Non è un caso che proprio sul giocatore si stava muovendo il Bayern Monaco, squadra sempre a caccia di talenti per il futuro. Ora i tempi sono maturi per consolidare, però, una volta per tutte, il rinnovo con la Juventus e, quindi, l’ulteriore conferma per puntare ancora e ancora su di lui. Staremo a vedere quando ci sarà il rinnovo sempre più vicino.