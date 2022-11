La Juventus ha rotto gli indugi: “Offerti 6 milioni alla Roma”

Iniziare a pensare alle prossime mosse di calciomercato è un atto dovuto per una Juventus che punta sempre in alto.

Il nuovo anno è ormai alle porte, insolitamente il campionato è fermo a causa dei mondiali che si stanno giocando in questo periodo in Qatar. Occasione buona per vedere all’opera qualche nuovo elemento, anche se gli occhi dei tifosi bianconeri saranno puntati sui loro beniamini. Sono tanti i calciatori della rosa di Allegri che vestono la maglia della loro nazionale.

Nel 2023 si punterà a vincere lo scudetto o quantomeno a conquistare un piazzamento in zona Champions. Durante la pausa qualcuno potrà tirare il fiato e tenersi in forma in vista della ripresa delle ostilità. La dirigenza proseguirà nel frattempo a fare il suo lavoro, quello volto a migliorare la rosa della formazione di mister Allegri nel corso del nuovo anno. L’impressione è quella di dover ancora inserire dei tasselli importanti per far sì che la Juventus possa lottare per lo scudetto e per un cammino importante in Europa.

Juventus, sei milioni pronti per Karsdorp

Non è affatto una novità che una delle priorità del club bianconero sia quella di cercare dei nuovi esterni difensivi, visto che sia Cuadrado che Alex Sandro si avvicinano alla scadenza dei loro contratti. A destra un nuovo elemento potrebbe arrivare già a gennaio, un investimento low cost per puntellare la rosa. Il nome caldo è quello di Rick Karsdorp della Roma, ormai ai margini della squadra giallorossa e con una cessione in vista che appare scontata. Come spiega “Todo Fichajes” la società capitolina non può tirare alto sul prezzo e la Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto 6 milioni di euro per il suo cartellino. Trattativa che potrebbe dunque decollare presto.