Calciomercato Juventus, ossessione Simeone | Scacco matto in difesa

Calciomercato Juventus, anche l’Atletico su un difensore che interessa non poco i bianconeri: sfida a due per il talento.

Anche l’Atletico Madrid di Simeone starebbe seguendo un profilo che fa gola ai bianconeri. Si tratterebbe del difensore, all’occorrenza anche centrocampista, Kiwior.

Il talento della Serie A, che milita attualmente allo Spezia, è già uno dei più desiderati d’Europa. Classe 2000 il centrale piace anche ad Allegri che starebbe cercando rinforzi proprio in difesa e vista la duttilità del giocatore, il polacco, rappresenterebbe quel profilo ideale. Ma nel suo mirino ci sarebbe anche la squadra di Simeone, in questa stagione fuori dall’Europa.

Calciomercato Juventus, Simeone vuole Kiwior | Affare da 6 milioni

22 anni, gioca nello Spezia italiano, mancino e il suo valore, attualmente, è accessibile alle casse anche dei bianconeri. Infatti il rapido centrale, attualmente, ha un valore di sei milioni di euro

In Italia è già finito nei radar dei club ai vertici, in primis dei bianconeri che cercherebbero, proprio, un profilo dalle sue caratteristiche. Ma il club bianconero non l’unico club interessato. Anche il Milan di Pioli sarebbe sulle tracce e idem la Roma di Mourinho. Mentre, invece, dall’estero, come abbiamo già detto, oltre all’Atletico, ci sarebbero anche dei club inglesi: il Tottenham di Conte e il West Ham. Un mercato vivo per il giocatore che adesso potrebbe diventare ancora più concreto già nella finestra di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà.