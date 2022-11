Calciomercato Juventus, sgarbo a Sarri: Mckennie lo ‘regala‘ ad Allegri

Nonostante i mondiali di calcio in Qatar siano in corso il calciomercato della Juventus è uno degli argomenti più discussi.

I tifosi bianconeri si aspettano grandi cose dall’anno che sta per arrivare. Nel 2023 la formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà dare la caccia allo scudetto o almeno ad uno dei primi quattro posti, in modo da garantirsi un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo che appare alla portata, specie dopo le ultime sei vittorie arrivate in campionato, che hanno fatto sì che la Juve chiudesse il 2022 al terzo posto in classifica.

Durante questa pausa in corso per i mondiali ci sarà modo per la dirigenza per valutare eventuali acquisti e cessioni da effettuare a gennaio oppure nel corso della prossima estate. Quel che appare sicuro è che, specie in alcune zone del campo, la Juventus necessita di volti nuovi.

Juventus su Ilic ma prima deve partire McKennie

Anche in mezzo al campo potrebbero esserci delle novità in arrivo, se non a gennaio per la prossima stagione. TMW riporta come nella lista dei potenziali obiettivi della Juventus per rinforzare la linea mediana ci sia anche Ivan Ilic, mediano che si è messo in luce con la maglia del Verona. Gli scaligeri lo lascerebbero partire, ma per non meno di ben 25 milioni di euro. Con la Lazio che pare essere in pole position, visto che hanno individuato nel giocatore il sostituto di Luis Alberto, che vuole tornare in Spagna. Lo stesso portale spiega come la Juventus potrebbe fare sì un tentativo per gennaio, ma solo nel caso in cui il centrocampista americano McKennie lascerà la squadra di Allegri.